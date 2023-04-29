Гигантский крокодил в Австралии набросился на собаку и утащил ее под воду

Фото: McPHOTO/Global Look Press

В Австралии крокодил внушительных размеров подкрался к отдыхающей на пляже собаке, схватил ее и утащил под воду. Кадры нападения хищника появились в Сети.

Нападение произошло на полуострове Кейп-Йорк в штате Квинсленд, уточняет 9 News. В момент нападения собака вместе с другим псом находилась у моря. Второе животное сразу же отскочило в сторону и убежало подальше от берега.

Ранее пенсионерка из Приморья защитила внучку и отбилась от медведя при помощи лейки. Хищник напал на семью на их собственном участке, когда россиянка поливала растения в саду. Животное пыталось порвать ребенка, однако женщина начала кричать и отбила у него девочку.

В октябре прошлого года на съемках программы «О самом главном» на доктора Александра Мясникова напала обезьяна. Животное привели в студию на передачу о генетических заболеваниях. Обезьяна изначально выглядела усталой, шипела и рычала, когда теледоктор подходил к ней. Чтобы успокоить животное, Мясников дал ей банан, но в разгар передачи обезьяна схватила врача за одежду и два раза укусила за ногу.