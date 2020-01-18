Власти Гибралтара задумались о возможности присоединения к Шенгенской зоне после выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Главный министр британской заморской территории Фабио Пикардо считает, что это было бы «положительным шагом».
Он отметил, что присоединение к Шенгену будет способствовать гибкости границ Гибралтара с европейскими странами, а также сделает доступной для жителей ЕС самую южную оконечность Иберии,
Ранее NEWS.ru писал, что Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект о выходе страны из ЕС. Предполагается, что Соединённое Королевство покинет сообщество к 31 января.
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