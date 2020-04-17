Германия призвала Китай раскрыть происхождение коронавируса

https://static.news.ru/photo/47007cd2-8273-11ea-a410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские власти обязаны предоставить всю информацию о новом коронавирусе, заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

Он считает, что китайская сторона должна была раньше «включиться в обмен информацией с мировым сообществом по ситуации с коронавирусом в Ухани».

Китай должен показать полную открытость в условиях этого мирового кризиса, особенно в вопросе происхождения вируса, — отметил министр.

По его словам, Пекин должен подтвердить или окончательно опровергнуть слухи об искусственной природе COVID-19, передаёт ТАСС.

Ранее французский вирусолог, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, Люк Монтанье высказал версию о том, что коронавирус нового типа создали в лаборатории Ухани. По его данным, в этот возбудитель пытались добавить частицы ВИЧ, возможно, пытаясь создать лекарство от СПИДа.

Как писал NEWS.ru, именитый российский вирусолог не согласился с коллегой из Ухани, который заявил, что новый коронавирус не могли создать искусственно. Можно создать аттенуированный штамм вируса, вакцины, а также синтезировать среднеспособные вирусные частицы, считает лауреат Госпремии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко.