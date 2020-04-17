Германия призвала Китай раскрыть происхождение коронавируса

Китайские власти обязаны предоставить всю информацию о новом коронавирусе, заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.
Он считает, что китайская сторона должна была раньше «включиться в обмен информацией с мировым сообществом по ситуации с коронавирусом в Ухани».
Китай должен показать полную открытость в условиях этого мирового кризиса, особенно в вопросе происхождения вируса, — отметил министр.
По его словам, Пекин должен подтвердить или окончательно опровергнуть слухи об искусственной природе COVID-19,
Ранее французский вирусолог, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, Люк Монтанье высказал версию о том, что коронавирус нового типа создали в лаборатории Ухани. По его данным, в этот возбудитель пытались добавить частицы ВИЧ, возможно, пытаясь создать лекарство от СПИДа.
Как писал NEWS.ru, именитый российский вирусолог не согласился с коллегой из Ухани, который заявил, что новый коронавирус не могли создать искусственно. Можно создать аттенуированный штамм вируса, вакцины, а также синтезировать среднеспособные вирусные частицы, считает лауреат Госпремии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко.
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