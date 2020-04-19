Вирусолог из РФ подтвердил теоретическую возможность создать коронавирус

https://static.news.ru/photo/9c932c24-824d-11ea-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicola Marfisi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Именитый российский вирусолог не согласился с коллегой из Ухани, который заявил, что новый коронавирус не могли создать искусственно. Можно создать аттенуированный штамм вируса, вакцины, а также синтезировать среднеспособные вирусные частицы, считает лауреат госпремии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко.

Теоретически этот вариант возможен. Думаю так, поскольку знаком с литературой последних месяцев, — пояснил в он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

При этом российский учёный подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с природно-очаговым заболеванием.

Ранее французский вирусолог, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, Люк Монтанье высказал версию о том, что коронавирус нового типа создали в лаборатории Ухани. По его данным, в этот возбудитель пытались добавить частицы ВИЧ, возможно, пытаясь создать лекарство от СПИДа.

На что глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, заявил, что человечество в настоящее время пока что не обладает необходимыми навыками и знаниями для создания вируса, который был бы похож по ряду характеристик на COVID-19.

ВОЗ также не подтверждает лабораторное происхождение коронавируса.

16 апреля телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани. По версии американского телеканала, это была практикантка. Вирус в октябре 2019 года ей передала летучая мышь. Затем она заразила своего молодого человека, а он уже распространил COVID-19 на одном из местных рынков, где была зафиксирована первая вспышка заражения, писал NEWS.ru.