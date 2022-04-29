Германия и Греция согласились увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу FT: Германия и Греция увеличат поставки газа в Болгарию и Польшу для возмещения топлива РФ

Компрессорная станция природного газа / Фото Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как в эти страны будут остановлены поставки российских энергетических ресурсов. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на данные немецкого и греческого газовых операторов.

Как пишет издание, об увеличении газовых поставок свидетельствует в том числе увеличение объёмов бронирования газовых мощностей на точке приёма-сдачи Кулата-Сидирокастро, расположенной между Грецией и Болгарией, а также рост объёмов прокачки газа через пункт пропуска Малнов, расположенный между Германией и Польшей.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, компании из недружественных государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов. Позже премьер Болгарии Петков назвал такое решение «Газпрома» рэкетом и шантажом.