https://static.news.ru/photo/bbef99d2-3017-11ea-b4a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политические лидеры Германии, Франции и Великобритании призывают Ирак обеспечить поддержку возглавляемой США коалиции. Об этом лидеры трёх стран заявили в совместном заявлении, которое опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем также нашу приверженность продолжению борьбы против ИГ (запрещена в РФ), — говорится в заявлении, слова которого приводит ТАСС.

Лидеры трёх стран подчёркивают, что сохранение коалиции имеет важное значение и призывают иракские власти предоставить ей всяческую поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США выразили разочарование по решению Ирака об отказе от иностранного военного присутствия в стране. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.