Гериатр разнес заключения врачей США и назвал истинный диагноз Байдена Врач Конев: Байден находится на грани третьей стадии деменции и является недееспособным

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Джо Байден

По внешнему виду президент США Джо Байден находится на грани третьей стадии деменции и является недееспособным человеком, заявил NEWS.ru врач-гериатр Юрий Конев. По его словам, на заболевание американского лидера указывают лыжная походка, редкое мигание, эхолалия и анемия. Конев считает, что американским врачам предложили очень хорошую сумму, именно поэтому они положительно оценили психическое здоровье Байдена.

У него появилась лыжная походка — специфический вид ходьбы, как будто человек скользит по земле. Это нарушения экстрапирамидной системы, которые проявляются на поздних стадиях поражения головного мозга. Редкое мигание можно отнести к этому, эхолалию, потому что иногда он повторяет обращенные к нему слова, анемию. Все эти признаки сигнализируют о том, что у Байдена прогрессирует деменция. А заключения американских врачей? Они раньше славились своей неподкупностью, но, очевидно, предложенная сумма была столь велика, что они дают такие заключения, — подчеркнул Конев.

Врач отметил, что прогноз о состоянии Байдена является неблагоприятным как для него самого, так и для страны.

Пока он правит, хотя он и не правит, давайте говорить истину. Этот человек порой, наверное, забывает, что было 30 минут назад, — подытожил Конев.

Ранее врач Белого дома Кевин О’Коннор положительно оценил психическое здоровье 80-летнего Байдена. По словам доктора, американский лидер не страдает от склероза или неврологических расстройств. В то же время О’Коннор отметил, что в обеих стопах у президента наблюдается периферическая невропатия. В связи с этим у Байдена по-прежнему наблюдаются легкие изменения походки, они объясняются еще и артритом позвоночника и стопы.