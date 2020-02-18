Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Северного Ледовитого океана. Очаг происшествия расположен на расстоянии 1785 км от норвежского города Тромсе.
Исследователи отмечают, что по интенсивности толчков землетрясение оценили как «очень сильное». Оно началось в 10:30 по мск, сообщает «Интерфакс».
NEWS.ru писал ранее, что землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в южном Иране. Информация о пострадавших не сообщалась.
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