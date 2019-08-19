https://static.news.ru/photo/016e0f34-c2b3-11e9-9946-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Встреча госсекретаря США Майкла Помпео и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоится 20 августа, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, переговоры пройдут по запросу американской стороны. Встреча состоится в Нью-Йорке, где пройдёт заседание Совбеза ООН высокого уровня по ситуации на Ближнем Востоке.

Мы всегда очень рады иметь возможность вести прямой диалог с госсекретарем, — заявил Дюжаррик.

Он отметил, что в общей повестке организации и США стоит довольно много тем. В пресс-службе Госдепартамента подтвердили договорённость о предстоящей встрече.

Ранее News.ru писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку 20 августа в Нью-Йорке.