Генсек ООН призвал прекратить беспорядки в Иерусалиме

Генеральный секретарь Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за беспорядков на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Он призвал остановить столкновения между израильтянами и палестинцами. Об этом говорится на сайте организации.

Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ухудшением ситуации в сфере безопасности в Иерусалиме <...>. Необходимо остановить провокации на Храмовой горе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, — сказано в сообщении.

Также Гутерриш призвал сохранять статус-кво в районе святых мест Иерусалима.

За последнее время на территории Израиля произошло уже несколько вооруженных нападений с применением оружия. Так, 15 апреля в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине, произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 152 человека получили ранения различной степени тяжести.

По информации израильской полиции, около 4 часов утра десятки молодых людей начали маршировать в сторону мечети, неся флаги Организации освобождения Палестины и группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Участники марша якобы запускали фаеры и запасались камнями, чтобы подготовиться к столкновениям. В полиции Израиля утверждают, что палестинцы дождались окончания утренней молитвы, после чего забаррикадировались в мечети Аль-Акса и начали бросать камни в стражей порядка.