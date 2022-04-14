Более 150 человек пострадали в ходе столкновений в Иерусалиме

В Иерусалиме возле мечети Аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине, произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией, сообщает Times of Israel. По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 152 человека получили ранения различной степени тяжести.

По информации израильской полиции, около 4 часов утра десятки молодых людей начали маршировать в сторону мечети, неся флаги Организации освобождения Палестины и группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Участники марша якобы запускали фаеры и запасались камнями, чтобы подготовиться к столкновениям. В полиции Израиля утверждают, что палестинцы дождались окончания утренней молитвы, после чего забаррикадировались в мечети Аль-Акса и начали бросать камни в стражей порядка.

Times of Israel отмечает, что на обнародованных кадрах видно, как сотрудники полиции входят на территорию мечети и задерживают нескольких палестинцев. Директор мечети позже сообщил, что было задержано около 400 палестинцев.

Мы призываем верующих соблюдать порядок и организованно совершать молитвы. Израильская полиция не позволит бунтовщикам срывать молитвы и нарушать общественный порядок, — заявили в полиции Израиля.

Группировка ХАМАС, в свою очередь, выпустила заявление, в котором говорится, что Израиль понесёт наказание за свои «жестокие нападения».

Мечеть Аль-Акса находится в Восточном Иерусалиме. Израиль называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года. Мировое сообщество считает статус Иерусалима одной из основных проблем ближневосточного конфликта, решить которую необходимо на основе договорённости с палестинцами, претендующими на восточную часть.

В начале апреля неизвестный напал на представителей пограничной полиции Израиля (МАГАВ), в результате один из бойцов получил лёгкое ранение. Израильские полицейские нейтрализовали нападавшего.