Генсек НАТО Столтенберг: санкции против России влияют на весь мир

Санкции членов Североатлантического альянса по отношению к России необходимы для поддержки Украины в нынешней ситуации, несмотря на то, что страны НАТО не желают их вводить, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передаёт РИА Новости. Выступая на дипломатическом форуме в Анталии, он отметил, что никто не хочет санкций против России, потому что они оказывают обратное влияние на весь мир.

Никто не хочет этих санкций, они имеют влияние на весь мир, включая страны, которые эти санкции вводят. Но, в то же время, мы обязаны реагировать, — заявил он.

Санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине,считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам реагировать на новые санкции со стороны стран G7 следует по мере их поступления.

Известно, что президент США Джо Байден должен объявить до конца дня о новых мерах противодействия России. Они станут ответом на военную операцию РФ на Украине. Американский лидер выступит с предложением закончить «нормальные торговые отношения» с Россией. Также он намеревается повысить тарифы на российский импорт.