Генсек НАТО опасается военного конфликта с Россией Столтенберг опасается, что конфликт на Украине может спровоцировать войну НАТО с Россией

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НАТО работает над тем, чтобы не допустить войны с Россией, сообщил NRK со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. По его словам, ситуация на Украине может выйти из-под контроля и перерасти в большой конфликт.

Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого (войны с Россией. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее аналитик Петр Колчин назвал вбросом обещания НАТО принять Украину в свой состав в отдаленном будущем. По его словам, Альянс в конечном счете откажется от этой идеи из-за страха перед Россией и нежелания вступать с ней в военный конфликт.

Эксперт отметил, что информация о возможном присоединении Украины к НАТО появляется уже не первый год, однако за этим не следует никаких изменений.

Столтенберг ранее заявил, что поддержка Украины дорого обходится странам Запада, однако ее необходимо наращивать. По его мнению, это усилит позиции Киева в будущем за столом переговоров с РФ. Столтенберг подчеркнул, что большинство стран Альянса в этом заинтересованы.