Генсек НАТО нашёл сходство в «моделях поведения» России и Белоруссии

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Сходство в «моделях поведения» России и Белоруссии обнаружил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, Альянсу следует принимать это всерьёз и адаптироваться к новым вызовам. Об этом пишет РИА Новости.

Своё мнение Столтенберг высказал перед началом неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза в Португалии. Он отметил, что как Россия, так и Белоруссия подавляют демократические протесты и оппозицию, а также применяют кибератаки.

Две разные страны, но схожая модель поведения. Мы должны принимать это всерьёз, потому что нарушение основных демократических прав означает нарушение тех ценностей, в которые НАТО верит, — это демократия, личная свобода, — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что подобное положение дел порождает нестабильность в соседних регионах, в связи с чем НАТО продолжит поддерживать своих партнёров в Грузии и Украине.

Ранее Минск обвинил ЕС в стремлении спровоцировать переворот в Белоруссии.