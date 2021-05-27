Генсек НАТО нашёл сходство в «моделях поведения» России и Белоруссии

Сходство в «моделях поведения» России и Белоруссии обнаружил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, Альянсу следует принимать это всерьёз и адаптироваться к новым вызовам. Об этом пишет РИА Новости.
Своё мнение Столтенберг
Две разные страны, но схожая модель поведения. Мы должны принимать это всерьёз, потому что нарушение основных демократических прав означает нарушение тех ценностей, в которые НАТО верит, — это демократия, личная свобода, — заявил генсек НАТО.
Столтенберг также отметил, что подобное положение дел порождает нестабильность в соседних регионах, в связи с чем НАТО продолжит поддерживать своих партнёров в Грузии и Украине.
Ранее Минск обвинил ЕС в стремлении спровоцировать переворот в Белоруссии.