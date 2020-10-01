Генпрокуратура Украины передала в суд дело против выдворителей Саакашвили

https://static.news.ru/photo/1b33b378-03ef-11eb-9540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Генпрокуратура Украины направила обвинительное заключение против двух работников погранслужбы, которые задержали и выдворили из страны в 2018 году Михаила Саакашвили. Расследование в отношении высокопоставленных государственных лиц, причастных к этому, продолжается.

Бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в феврале 2018 года в Киеве и принудительно отправили самолётом в Польшу. За полгода до этого президент Пётр Порошенко лишил его гражданства из-за якобы недостоверной информации, указанной в анкете при получении украинского паспорта 2015 году. К тому времени Саакашвили стал ярым критиком политики действующего президента, ушёл с высших украинских должностей и даже создал оппозиционную партию.

В итоге Саакашвили оказался лицом без гражданства (грузинского гражданства он лишился из-за получения украинского). После депортации он проживал в Нидерландах (его жена — подданная королевства). 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день тот прилетел в Киев. В апреле Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Дело о незаконном задержании и выдворении политика ведёт Госбюро расследований. Причастным к произошедшему сыщики считают бывшего директора Департамента оперативной деятельности и начальника Отдельного отдела для выполнения спецзадач пограничной службы.

Офисом генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Сложив полномочия, он покинул родину. Грузинскими властями он разыскивается по четырём уголовным делам, которые сам называет политически мотивированными (по двум делам заочно вынесены приговоры). Бывшему президенту на родине грозит 11 лет лишения свободы.

В последнее время Саакашвили заявляет об амбициях участвовать в политической жизни в Грузии и вернуться на родину. В Тбилиси обещают задержать его сразу на границе, писал NEWS.ru.