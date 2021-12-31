Генеральный директор ВОЗ: мир может победить пандемию в 2022-м

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В Австралии встретили Новый год, по традиции запустив в небо над знаменитым Сиднейским оперным театром масштабный фейерверк, ежегодно приковывающий взгляды миллионов жителей Земли. Австралийцы, встречающие новый год одними из первых, не отменили традиционное шоу, в отличие от других популярных туристических представлений, включая салюты над Триумфальной аркой в Париже, Биг Беном в Лондоне и башнями Петронас в Куала Лумпур.

В этом году тематическое представление было посвящено медицинским работникам, борющимся с пандемией. Именно поэтому один из самых больших стальных арочных мостов в мире Харбор-Бридж иллюминировали в голубой цвет с наступлением...