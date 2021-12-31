Генеральный директор ВОЗ: мир может победить пандемию в 2022-м
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
20:04, 31 декабря 2021
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом ГебрейесусФото: SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выложил новогоднее поздравление, в котором выразил уверенность, что международное сообщество сможет победить глобальную пандемию в наступающем году при условии тесного сотрудничества всех государств и помощи развивающимся странам.
Мы должны остановить пандемию. Для этого необходимо, чтобы все страны работали сообща и достигли уровня в 70% вакцинированных жителей. Каждый из нас должен сыграть свою роль. <...> Я желаю людям во всех частях света счастливого, безопасного и здорового 2022 года, — сказал исследователь.
Он также предостерёг мировое сообщество от удерживания вакцин и прививочного национализма, подрывающих равенство прав человека и послуживших основной причиной появления штамма «омикрон».
Как только мы победим неравенство, пандемия закончится.
Гендиректор ВОЗ ранее предупредил, что рано или поздно на планете появится новый вирус, распространение которого невозможно будет сдержать, и призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19. Тогда он тоже подчеркнул важность политического сотрудничества и предложил G20 создать международное соглашение, которое юридически обяжет готовиться к пандемиям и реагировать на них.