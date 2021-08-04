Генерал СБУ не исключил возвращение ядерного статуса Украины

Власти Украины могут начать двигаться в сторону возвращения ядерного статуса страны, если условия выполнения Будапештского меморандума будут нарушены. Об этом заявил бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко в интервью на телеканале «Украина 24».

Украина — краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении, — высказался отставной генерал.

Он не указал, что конкретно намерен сделать Киев, но допустил внутренние консультации о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.

В последнее время на Украине поднимается тема ядерного оружия. Депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия считает, что отказ политиков от ядерного арсенала является фатальной ошибкой, поскольку при наличии такого оружия на мировой арене с Украиной разговаривали бы по-другому. Политик раскритиковал подписание Будапештского меморандума. Этот документ гарантировал стране безопасность при присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. В ноябре 1994 года власти приняли соответствующий закон, по нему были уничтожены запасы ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности Великобритании, России и США.