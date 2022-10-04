Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Армению

Фото: Marta FernÃ°Ndez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Мариано Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси находится с рабочим визитом в Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ваана Унаняна. Гросси прибыл в Ереван по приглашению главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Также встречи с Гросси в рамках визита проведут президент Армении Ваагн Хачатрян, премьер-министр Никол Пашинян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян и министр здравоохранения Анаит Аванесян. Он также посетит Армянскую АЭС, Национальный центр онкологии имени Фанарджяна и выступит с лекцией для студентов Ереванского государственного университета.

Ранее сообщалось, что Гросси может посетить Москву, после чего отправится в Киев. Причиной визита названы «усилия по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции». Гросси ранее призывал создать защитную зону вокруг АЭС, заключив соответствующее соглашение между Украиной и Россией​​​.