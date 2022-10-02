Гендиректор МАГАТЭ собрался приехать в Москву и Киев Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе может посетить Москву и Киев из-за Запорожской АЭС

Фото: magateorg/facebook.com

На следующей неделе Москву может посетить Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. После этого он отправится в Киев, сказано в заявлении агентства. Причина визита — «усилия по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции». Гросси ранее призывал создать защитную зону вокруг АЭС, для этого он призывал заключить соглашением между Украиной и Россией​​​.

Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и (прилагает — ред.) другие усилия, направленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву, — сказано в заявлении МАГАТЭ.

Запорожская АЭС является крупнейшей по числу блоков и мощности в Европе. Там работает сразу шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Её охраняют российские войска с марта 2022 года. МИД России неоднократно акцентировал внимание на том, что это необходимо, чтобы не допустить утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Первая миссия МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС состоялась в начале сентября. Сотрудников Международного агентства провели по территории электростанции глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС. Им показали участки станции, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Сейчас там на постоянной основе присутствуют два члена комиссии МАГАТЭ.

Накануне пресс-служба агентства выдвинула предположение, что причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской АЭС могли стать животные. Там подчеркнули, что взрывы не нанесли серьезного ущерба станции, но вновь обозначили риски безопасности.