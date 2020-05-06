Страны, снимающие карантин, раздумывают над введением «иммунных паспортов». Эта бумага или QR-код будет означать, что их обладатель уже переболел COVID-19, поэтому ему может быть открыт доступ в общественные места, транспорт и на работу. Несмотря на привлекательность этой идеи, у неё существует множество противников, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Возможность введения «иммунных паспортов» всерьёз рассматривают Чили, Германия, Швейцария, Великобритания и США. В этих странах уже больше месяца действует та или иная форма карантина, и на правительства растёт давление с тем, чтобы поскорее «открыть» экономику. Но существуют вполне обоснованные страхи второй волны эпидемии, поэтому большинство экспертов соглашаются, что полностью вернуться к нормальной жизни можно будет нескоро.

В этом свете вполне логичными кажутся намерения некоторых стран сначала позволить работать и свободно передвигаться тем, кто уже переболел COVID-19, а значит, имеет к нему некоторый иммунитет. Но Всемирная организация здравоохранения в конце апреля выпустила заявление, в котором предостерегла государства от введения «иммунных паспортов». Там подчеркнули, что пока у учёных слишком мало данных, чтобы судить о том, вырабатывается ли после COVID-19 иммунитет к повторному заражению и как долго он сохраняется. Кроме того, нельзя исключить ошибок тестов, а значит, и выпуска ложных «иммунных паспортов».

На данном этапе эпидемии нет достаточно свидетельств эффективности иммунитета на основе антител к вирусу, чтобы гарантировать точность «иммунного паспорта», — гласит заявление ВОЗ. — Люди, которые считают, что у них есть иммунитет, могут игнорировать меры защиты от инфекции. Следовательно, использование подобных сертификатов может увеличить риск заражения.

Тем не менее растёт количество данных о том, что переболевшие COVID-19 сохраняют иммунитет от этого заболевания как минимум в последующие несколько месяцев. Так, в эксперименте , проведённом на обезьянах, учёным не удалось повторно заразить животных, которые выздоровели от коронавируса. Поэтому, несмотря на рекомендации ВОЗ, правительства некоторых стран начали вести переговоры с технологическими компаниями, которые смогут построить систему «иммунных паспортов».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Первой страной с подобными документами собирается стать Чили. Ещё в конце прошлого месяца представители чилийского правительства объявили, что собираются выпускать сертификаты о выздоровлении от коронавируса. Но на волне критики подобного шага инициативу пришлось отложить, хотя власти сигнализировали, что не собираются от неё отказываться.

Мы знаем, что человек, который выздоровел после этой болезни имеет меньший шанс снова заразиться, — объяснила план правительства заместитель министр здравоохранения Чили Пола Даза.

Возможность внедрения «иммунных паспортов» рассматривают и в Германии, где уже проводят широкомасштабное тестирование населения на наличие в крови антител к COVID-19 и собираются закупить у швейцарской компании 3 млн соответствующих тестов в мае и 5 млн в июне. Впрочем, в ФРГ признают, что в этом вопросе существует много этических проблем. Например, люди без иммунитета могут быть дискриминированы по этому признаку, а обладатели «паспортов» получат несправедливое преимущество перед остальными, например, при найме на работу. Из-за этого люди могут попытаться намеренно заразиться коронавирусом, чтобы получить заветный документ.

Вопрос состоит в том, что это значит для общества, когда некоторые люди должны соблюдать ограничения, а другие — нет, — заявил на днях министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. — Это затрагивает основы функционирования общества. Поэтому я попросил Германский совет по этике оценить эту возможность. Пока мы не получим ответ, мы не будем предпринимать никаких шагов.

Переговоры о внедрении сертификатов об иммунитете ведут также правительства Великобритании, Швейцарии и США. Свои услуги по разработке подобной системы уже предложили как минимум пять компаний. Все они занимаются вопросами верификации личности и данных. В теории им предстоит объединить официальные документы, например, паспорта, с информацией о том, переболел ли их обладатель COVID-19.