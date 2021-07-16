Газовый вопрос: в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель

Отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через её территорию вызвало критику в Киеве. Соответствующий релиз опубликован на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Его пресс-секретарь Сергей Никифоров разместил документ после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Западным лидерам выражена благодарность за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Также в Киеве оценили посыл, что нельзя позволить России «использовать „Северный поток — 2 “ как оружие».

Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали, — говорится в релизе.

В сообщении также отмечается, что Зеленский надеется на приверженность самой мощной страны мира и самой мощной страны Европы «своим декларациям, своим обязательствам и принципам».

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом заявила, что Украина должна оставаться транзитёром газа из России. В противном случае Евросоюз примет меры.