В США впервые с 2008 года зафиксировали рекордную стоимость газа. Она составила 300 долларов за тысячу кубов, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Июньский фьючерс на природный газ подорожал на 5,7%. Он дорос почти до 300 долларов. Максимальное значение на Нью-Йоркской бирже составили 302,5 доллара за тысячу кубометров, однако на фоне новости о новых антироссийских санкций стоимость немного опустилась.
Отметим, что Европейский фьючерс на газ подорожал на 5%. Его стоимость поднялась примерно до 1133 долларов за тысячу кубометров.
Ранее США приостановили действие некоторых санкций, под которые попала компания «Газпром Германия» (Gazprom Germania GmbH), и разрешили заключать с ней сделки до 30 сентября текущего года. Такую возможность получили и организации, в которых «Газпрому» принадлежит доля в 50% и более.
Еврокомиссия передала в Совет ЕС шестой пакет санкций против России. Новые рестрикции могут коснуться ряда российских банков, которым грозит отключение от системы международных платежей SWIFT, а также трёх крупных компаний Белоруссии. Пакет санкций будет предусматривать поэтапный отказ европейских стран от российской нефти.