Цена газа в США впервые с 2008 года превысила 300 долларов за тысячу кубов

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В США впервые с 2008 года зафиксировали рекордную стоимость газа. Она составила 300 долларов за тысячу кубов, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Июньский фьючерс на природный газ подорожал на 5,7%. Он дорос почти до 300 долларов. Максимальное значение на Нью-Йоркской бирже составили 302,5 доллара за тысячу кубометров, однако на фоне новости о новых антироссийских санкций стоимость немного опустилась.

Отметим, что Европейский фьючерс на газ подорожал на 5%. Его стоимость поднялась примерно до 1133 долларов за тысячу кубометров.

Ранее США приостановили действие некоторых санкций, под которые попала компания «Газпром Германия» (Gazprom Germania GmbH), и разрешили заключать с ней сделки до 30 сентября текущего года. Такую возможность получили и организации, в которых «Газпрому» принадлежит доля в 50% и более.

Еврокомиссия передала в Совет ЕС шестой пакет санкций против России. Новые рестрикции могут коснуться ряда российских банков, которым грозит отключение от системы международных платежей SWIFT, а также трёх крупных компаний Белоруссии. Пакет санкций будет предусматривать поэтапный отказ европейских стран от российской нефти.