Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии после обработки 85% голосов

Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

Лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии после обработки 85% бюллетеней. Он набрал 53,6% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

Действующий президент республики Анатолий Бибилов набрал 41,3% голосов.

Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич — 11 099, что составляет 41,3% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович — 14 505, что составляет 53,67% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, — приводит издание сообщение ЦИК.

Во втором туре голосования по выборам президента приняли участие более 23,5 тыс. избирателей. В ЦИК поступили несколько жалоб, но они не влияют на ход голосования.

В течение дня поступали жалобы. Кстати, я хочу отметить, многочисленные жалобы. В основном жаловались из штаба кандидата на должность президента Бибилова Анатолия Ильича. На все поступающие жалобы ЦИК в рабочем порядке отвечала в течение дня, — отметила председатель республиканского избиркома Эмилия Гагиева.

Ранее действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, признавший поражение на выборах главы государства 8 мая, заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится. По его словам, необходимые для этого документы поданы в Центризбирком.