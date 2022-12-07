ГА ООН приняла резолюцию России по неразмещению первыми оружия в космосе

Фото: shutterstock

Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе, передает РИА Новости, ссылаясь на данные по итогам голосования. В нем участвовали 122 страны, 50 из которых выступили против, четыре государства воздержались, остальные проголосовали за.

Резолюция призывает все государства, особенно те, чей потенциал в космосе особенно высок, рассмотреть возможность принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе. Она также призывает к скорейшему началу работы по проекту договора о пресечении попыток по размещению оружия в космосе на основании подготовленного Россией и Китаем проекта, который был обнародован в 2008 году на Конференции по разоружению.

Авторы подчеркнули, что предотвращение гонки вооружений в космосе является неотложной задачей.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря для обсуждения вопроса поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. Дипломат отметил, что предназначенное Украине оружие все чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Представитель России подчеркнул, что западное вооружение попало в руки преступников в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке.