FT: в Китае не исключают военный ответ на визит Пелоси на Тайвань

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Нэнси Пелоси

Китай может дать военный ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Угроза Пекина прозвучала пока только в частном порядке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

О том, что Китай ответит «решительными мерами» на визит Пелоси, запланированный на август, власти КНР заявляли публично. Однако в частном порядке было высказано «более сильное сопротивление».

Несколько людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ, — пишет издание.

По сведениям ряда источников, в администрации США пытаются определить, насколько серьёзны угрозы Пекина и намерены ли власти КНР таким образом надавить на Пелоси и заставить ее отказаться от поездки на Тайвань. При этом ряд высокопоставленных лиц в Белом доме, включая советника по нацбезопасности США Джейка Салливана, уже высказались против этой поездки. По их мнению, она может спровоцировать эскалацию напряженности в регионе.

Некоторые союзники США также выражают обеспокоенность по поводу визита Пелоси. Они опасаются, что это приведет к кризису в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Ранее в офисе президента США Джо Байдена обеспокоились тем, что Пекин может принять решительные меры в случае визита Пелоси на Тайвань. Там допустили, что для срыва её поездки китайские власти могут ввести бесполетную зону над островным государством и сбить самолет с Пелоси на борту.