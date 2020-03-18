https://static.news.ru/photo/fc8de4d8-6912-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Международная деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные закрытого доклада Евросоюза, утверждает, что Москва с помощью прокремлёвских СМИ пытается посеять панику и подорвать веру в европейские медицинские организации во время борьбы с коронавирусом.

Издание утверждает, что в докладе ЕС сказано о масштабной кампании российских средств массовой информации, которые распространяют ложные данные о действиях Запада, направленных на борьбу с COVID-2019.

В качестве аргумента авторы статьи приводят сообщения в соцсетях, опубликованные в аккаунтах, где ранее появлялись материалы о Сирии и протестах «жёлтых жилетов» во Франции. Теперь в них стали публиковать сообщения о коронавирусе на разных языках. FT пишет, что в документе сказано о 80 материалах с ложной информацией о ситуации в Европе.

В феврале обвинения в адрес России распространило агентство AFP. Со ссылкой на американских чиновников издание сообщило, что Москва стоит за «огромной кампанией дезинформирования о коронавирусе». После этого Facebook и Twitter заметили ложные сообщения от российских пользователей и СМИ, но не увидели тайных попыток Кремля повлиять на общественное мнение с помощью «тысяч фальшивых аккаунтов».

Как писал NEWS.ru, ранее Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России.