FT: Си Цзиньпин просил Путина не использовать ядерное оружие на Украине

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву в марте этого года лично предостерег президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на российских и китайских чиновников. Собеседники издания сообщили, что ситуация указывает на беспокойство Си Цзиньпина касательно украинского конфликта, несмотря на экономическую и торговую поддержку Пекином Москвы.

По данным FT, после этого китайские официальные лица в разговорах с дипломатами из других стран стали заявлять, что отказ Москвы от ядерных угроз является их достижением. Предостережение Путину от Си Цзиньпина вселило в страны Запада надежду, что Китай придерживается антиядерной риторики за закрытыми дверями, пишет издание.

Близкие в Кремлю источники в свою очередь утверждают, что Путин твердо решил не применять такое оружие, поскольку оно ничем не поможет в ходе спецоперации, а лишь создаст «облученную пустошь» на новых территориях.

Ранее бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что политика администрации президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. Таким может быть результат противостояния с Россией, которое сейчас ведется за счет Украины, считает она.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны НАТО используют Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для оказания давления на Россию и Китай, чтобы обеспечить себе господство в данной сфере. Кроме того, по его словам, ДНЯО часто становится для США и их союзников поводом для дискриминации неядерных государств.