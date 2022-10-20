FT: Киев «шокирован» угрозой республиканцев ужесточить политику помощи США

Фото: defense.gov

Украинские чиновники оказались «шокированы» предложениями членов Республиканской партии США об ограничении финансовой поддержки Киева, сообщает Financial Times (FT). Такой вариант возможен, если партия одержит победу на ноябрьских промежуточных выборах.

Лидер меньшинств в палате представителей США Кевин Маккарти уверен, что на фоне наступающей рецессии Штаты не будут «выписывать карт-бланш». Кроме того, он указал на то, что Америка не сможет оказывать помощь Украине в таких же объемах.

Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать, — сказал Маккарти.

Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Давид Архамия сообщил в разговоре с FT, что на Украине «шокированы» заявлением политика. По его словам, несколько недель назад республиканцы пообещали Киеву, что окажут «двухпартийную поддержку» в конфликте с Россией и это «останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы».

Ранее Axios со ссылкой на членов партии также сообщало, что Вашингтон может отказаться от финансовой помощи Украине. По данным издания, это случится после победы республиканцев на ноябрьских выборах в палату представителей Конгресса США.