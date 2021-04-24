Бортников раскрыл детали планировавшегося военного переворота в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1d449cd0-a5b7-11eb-9128-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Версия о возможной причастности Вашингтона к попытке государственного переворота в Белоруссии исследуется в рамках возбуждённого уголовного дела. Эту версию подтверждают полученные объективные и достоверные материалы. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии.<...> Идёт активная работа следственных подразделений. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований, — заявил Бортников.

По словам главы российской спецслужбы, документы следственного дела подтверждают, что действия задержанных содержат все признаки покушения на государственный переворот.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ России задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в республике на 9 Мая и консультировались для этого с представителями Соединённых Штатов и Польши.

В Белоруссии в это же время задержали преступную группу, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Об этом журналистам рассказал сам глава республики. Мятежники планировали убить его, блокировать Минск, а также захватить радио и телевидение. Политик заявил, что к подготовке покушения причастны спецслужбы США.