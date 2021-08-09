В ФРГ решили подумать о взаимном признании сертификатов вакцинации с РФ

Германия продолжает рассматривать инициативу России о запуске консультаций по взаимному признанию сертификатов вакцинации. Об этом рассказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью «Известиям».

По словам Нечаева, Россия обратилась к германским партнёрам по дипломатическим каналам с инициативой о консультациях по взаимному признанию сертификатов вакцинации ещё весной 2021 года.

Наше предложение, как сообщают коллеги, всё ещё «рассматривается», — сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что в данном вопросе, который Берлин увязывает с лицензированием и применением российских препаратов в рамках ЕС, не должно быть недобросовестной конкуренции, продиктованной интересами западных фармакологических компаний.

Наш передовой иммуномодулирующий препарат «Спутник V», одобренный уже в 70 странах мира, — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин, он обеспечивает высокую степень защиты от всех известных штаммов коронавируса, что подтверждено широкой палитрой независимых научных оценок и доказано на практике, — сказал дипломат.

Нечаев надеется, что в конечном итоге здравый смысл возобладает над политическими мотивами и россияне с отечественными сертификатами вакцинации смогут въезжать на территорию Германии.

Ранее официальный представитель американского Белого дома Джен Псаки рассказала о планах по выдаче COVID-паспортов в США.