Французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7

https://static.news.ru/photo/f581c204-73b1-11eb-94c0-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Читатели Le Figaro возмутились отказом президента США Джо Байдена пригласить Россию для участия в «Большой семёрке» (G7).

Ранее сообщалось, что Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет приглашать Россию в G7. Французские читатели раскритиковали единоличное решение Байдена.

«По какому праву только американцы навязывают такое решение?», «Было бы хорошо, если бы Москва ослабила европейский проект США», «Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то ни стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона», «Я думаю, Путин это переживёт... G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует. Но имеет ли смысл это объединение сегодня?» — эти и другие комментарии французов приводит ТАСС.

Также, по мнению жителей Франции, решать многие мировые проблемы, в частности экологические, без таких стран, как Россия, Китай и Бразилия, нереально.

Как писал NEWS.ru, любое предложение к Москве об участии в мероприятиях «семёрки» должно приниматься совместно со всеми участниками формата, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. При этом действующий президент Байден не намерен выступать инициатором этого приглашения.