16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7

22:24, 20 февраля 2021 252
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Читатели Le Figaro возмутились отказом президента США Джо Байдена пригласить Россию для участия в «Большой семёрке» (G7).

Ранее сообщалось, что Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет приглашать Россию в G7. Французские читатели раскритиковали единоличное решение Байдена.

«По какому праву только американцы навязывают такое решение?», «Было бы хорошо, если бы Москва ослабила европейский проект США», «Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то ни стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона», «Я думаю, Путин это переживёт... G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует. Но имеет ли смысл это объединение сегодня?» — эти и другие комментарии французов приводит ТАСС.

Также, по мнению жителей Франции, решать многие мировые проблемы, в частности экологические, без таких стран, как Россия, Китай и Бразилия, нереально.

Как писал NEWS.ru, любое предложение к Москве об участии в мероприятиях «семёрки» должно приниматься совместно со всеми участниками формата, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. При этом действующий президент Байден не намерен выступать инициатором этого приглашения.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео