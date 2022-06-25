Французский Генштаб отказался верить в захват РФ САУ Caesar на Украине Главный Штаб ВС Франции назвал ложными данные о захвате РФ САУ Caesar на Украине

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Главный штаб вооружённых сил Франции опроверг данные о том, что российские войска захватили на Украине самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar. Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы генштаба Франции.

Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем, — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что эта информация обсуждалась с украинскими партнёрами.

Ранее сообщалось, что две 155-мм самоходные гаубицы Caesar, поставленные Францией Киеву, были захвачены в неповрежденном состоянии российскими военными. Их передали для изучения «Уралвагонзаводу». Представители предприятия направили благодарность за «доставку» президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее Макрон заявил, что Франция продолжит направлять ВСУ оружие, в частности САУ Caesar, «которые позволят украинским солдатам защищаться более эффективно».