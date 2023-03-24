Французам повысили пенсионный возраст — они устроили стычки и поджоги

Фото: Global Look Press

Демонстранты выступающие против пенсионной реформы. Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе.

Французы продолжили протестовать уже после принятия пенсионной реформы. Накануне в Париже прошла первая уличная демонстрация после того, как правительство повысило возраст выхода на пенсию в обход парламента. Неделю назад власти провели реформу, несмотря на несогласие профсоюзов, неодобрение населения и отсутствие поддержки со стороны депутатов.

Это уже вторая попытка Макрона заставить французов работать дольше. Первая была предпринята в 2019 году. Тогда это тоже привело к масштабным протестам, которые вынудили правительство временно отказаться от реформы. Сейчас Елисейский дворец пошел ва-банк.

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