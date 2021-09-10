Франция отказалась признавать правительство талибов в Афганистане

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отказывается признавать созданное в Афганистане правительство талибов (движение «Талибан» запрещено в России). Об этом он сообщил в эфире телеканала France 5.

По его словам, талибы не сдержали данные ранее обещания. Ле Дриан напомнил, что Франция требовала от представителей движения дать возможность беспрепятственно уехать всем, кто захочет. Их также призвали соблюдать права человека, особенно права женщин и право на образование.

Они говорили, что предлагали не только иностранцам, но и афганцам спокойно покинуть территорию, обещали инклюзивное правительство, но в итоге соврали, — считает глава МИД Франции.

Ле Дриан отметил, посол в Афганистане формально остаётся там и сейчас. Он ждёт от талибов действий, добавив, что «им нужна экономическая передышка, им нужны международные отношения».

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд. «Талибан» направил России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава кабмина Афганистана.