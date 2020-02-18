https://static.news.ru/photo/d5d5f7d4-52f3-11ea-b684-fa163e074e61_660.jpg Пётр Павлевский Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Власти Франции могут рассмотреть вопрос об отзыве политического убежища для российского художника-акциониста Петра Павленского. Решение будет принято по итогам судебного разбирательства в связи с его участием в драке на Новый год.

Будет судебное разбирательство, посмотрим, будут ли в его отношении какие-то санкции. После этого мы сможем поставить вопрос о его статусе беженца, — пояснил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер в эфире радио France Info.

31 декабря акционист устроил драку, угрожая нескольким людям ножом. Кроме того, Петра Павленского подозревают во вмешательстве в личную жизнь экс-кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво. По версии следствия, политик отправил свои интимные видео подруге художника Александре де Таддео. Позже эти материалы попали в Сеть. Ответственность за это на себя взял Павленский. После этого Гриво снял свою кандидатуру с выборов, писал NEWS.ru.

Павленский получил статус беженца во Франции в 2017 году и с тех пор, возможно, заставил французские власти не раз пожалеть об их решении. В октябре 2017-го он поджёг двери Банка Франции, объяснив, что хочет начать «всемирный пожар революций». За это он получил три года тюрьмы, два из которых — условно.