Forbes: Россия и Китай могут наказать авиацию США за лень

Турецкие власти начнут процесс поэтапной отмены коронавирусных ограничений с 17 мая после полного локдауна. Страна готовится к туристическому сезону. Ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с другими странами. Россиянам хотят предложить «германский формат» отдыха. Об этом сообщает Milliyet.

Будет предложено сотрудничество аналогично тому, что осуществлялось с Германией в сфере туризма с начала пандемии. В этой связи будет показано, что в туристических регионах, к которым россияне проявляют интерес, таких...