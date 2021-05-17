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Forbes: Россия и Китай могут наказать авиацию США за лень

18:57, 17 мая 2021

Американская авиация сдала свои позиция за последние несколько лет. Теперь она не сможет адекватно ответить военным из России и Китая. Об этом написал журналист Дэвид Экс в американской версии журнала Forbes.

По его словам, боевые самолёты использовались США в малоинтенсивных и неторопливых конфликтах на Ближнем Востоке, из-за чего американская авиация стала более ленивой. Чтобы решить проблему противодействия России и Китая в Пентагоне планируют реорганизовать экспедиционные эскадрильи, которые стали формироваться в США в 90-е годы. Они формировались для участия в различных операциях на Ближнем Востоке.

Но подход «жди своей очереди» к развертыванию эскадрилий и обучению экипажей эффективен только в случае долгосрочных и малоинтенсивных военных кампаний, — написал обозреватель из США.

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