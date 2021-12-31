Флаг Евросоюза повесили под Триумфальной аркой в Париже

Флаг Франции заменили флагом Евросоюза под Триумфальной аркой в Париже. Это вызвало недовольство части политиков.

В частности, Марин Ле Пен крайне возмущена сменой стяга.

Я возмущена тем, что французский флаг был заменён флагом Европейского союза под Триумфальной аркой, где расположена Могила Неизвестного Солдата. Эта провокация оскорбляет тех, кто воевал за Францию, — написала лидер крайне правой партии «Национальное объединение» в Twitter.

Ле Пен призвала президента Франции вернуть под арку национальный флаг. Демонстрация флага ЕС во Франции означает председательство страны в Совете ЕС. Оно продлится полгода. Значимым внешнеполитическим событием во время французского председательства станет саммит ЕС — Африка, он состоится в Брюсселе 17–18 февраля.

По итогам саммита Евросоюз намерен объявить о новом масштабном пакете инвестиций для африканских стран.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время новогоднего обращения к нации представил приоритеты Франции на время её председательства в Совете ЕС. Среди них фигурируют защита европейских границ, усиление обороноспособности союза, внедрение экотехнологий, борьба за равенство между мужчиной и женщиной, развитие культуры и сотрудничество с Африкой.