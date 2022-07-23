Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до «C»

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валютей до уровня «С». Ранее рейтинг находился на уровне «ССС». Об этом сообщает ТАСС. По мнению представителей агентства, ходатайство Украины о двухлетней отсрочке на выплату внешнего долга запустило в стране процесс, похожий на дефолт.

В агентстве также ожидают, что на Украине потребуется более широкая реструктуризация коммерческого долга. Сроки процесса при этом остаются неопределёнными. Подобное положение сивдетельствует о значительном шоке для макрофинансового положения страны, государственных и внешних финансов в связи с затянувшимся конфликтом с РФ.

Постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов было принято правительством Украины 20 июля. Для вступления решения в силу Киеву необходимо согласовать новые условия с кредиторами. При этом международная группа кредиторов, куда входят Великобритания, Германия, Канада, США, Франция, Япония, уже поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания долга с 1 августа до конца 2023 года и призвало держателей облигаций также дать своё согласие на запрос.