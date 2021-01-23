Финляндия закрывает один КПП на границе с РФ

https://static.news.ru/photo/adb6d24e-5cef-11eb-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Xuan/Xinhua/Global Look press

Финляндия усиливает ограничения и закрывает на границе с Россией КПП Иматра. Об этом сообщило МВД страны.

Как сообщается, закрывающийся КПП Иматра — МАПП Светогорск — один из трёх пунктов пересечения госграницы на территории Выборгского района Ленинградской области. Такие же меры принимаются на границе с Норвегией и Швецией

Изменения направлены на сокращение трансграничного трафика, чтобы предотвратить распространение новых вариантов коронавируса, — цитирует РИА Новости сообщение финского МВД.

В Хельсинки добавили, что ситуация с заболеваниями в Финляндии значительно отличается от других стран Шенгенского соглашения, поэтому опасность, которую представляют пассажиры для распространения вариантов вируса в Финляндии, является значительным.

Однако отмечается, что грузовое сообщение останется в прежнем объёме. КПП Иматра является третьим крупнейшим пунктом на финско-российской границе по количеству пересечений в 2020 году — 421 086.

Как писал NEWS.ru, Финляндия не будет принимать российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения. Об этом заявили в МВД.

Ограничения на въезд в страну действуют до 9 февраля. Но финские власти планируют продлить ограничительные меры. Посетить Финляндию можно будет только для деловых поездок и при перевозке грузов.