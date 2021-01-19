Финляндия не откроется для россиян, несмотря на возобновление авиасообщения

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Финляндия не будет принимать российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения. Об этом заявили в МВД.

Ограничения на въезд в страну действуют до 9 февраля. Но финские власти планируют продлить ограничительные меры. Посетить Финляндию можно будет только для деловых поездок и при перевозке грузов.

Ранее в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса заявили о возобновлении с 27 января авиарейсов из России в Катар, Вьетнам, Индию и Финляндию. Полёты из Москвы в Ханой и Дели будут совершаться два раза в неделю, в Доху — три раза в неделю. В Хельсинки можно будет улететь из Москвы по четвергам и субботам рейсами «Аэрофлота», а также из Санкт-Петербурга. Число рейсов в Каир будет увеличено до пяти в неделю.

Приостановка авиасообщения между РФ и Британией была ранее продлена до 1 февраля. Полёты были прекращены 22 декабря прошлого года из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции в Соединённом Королевстве.

Как писал NEWS.ru, власти Норвегии сняли запрет на авиасообщение с Великобританией. Авиаперелёты между странами возобновились с 2 января. Всем прибывающим из стран со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо предъявлять на въезде отрицательные тесты на коронавирус.