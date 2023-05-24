Финляндия получила от России уведомление о прекращении военных инспекций

Фото: Roni Rekomaa / imago-images.de / Global Look Press

Пресс-служба МИД Финляндии сообщила, что ведомство получило уведомление от властей РФ об отказе от проведения двусторонних военных инспекций. Представители министерства уточнили, что Москва планирует выйти из двустороннего соглашения 1 июня. Отмечается, что документ действовал с 2000 года, но проверки были приостановлены после начала пандемии коронавируса.

Сегодня Финляндия получила информацию от России, что она с 1 июня выйдет из двустороннего соглашения о дополнительных военных визитах, — сообщили в МИД Финляндии.

По словам финских дипломатов, соглашение также дополняло Венский документ 2011 года, принятый участниками ОБСЕ.

Ранее бывший член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что забор, который возводит Финляндия на границе с Россией, не более чем клоунада и напрасная трата сил и денег. Он отметил, что строительство ограждения соответствует идеологической стратегии страны. По словам экс-сенатора, забор должен был создать препятствие в случае возможной миграционной диверсии в Евросоюз. Эксперт подчеркнул, что финское правительство готово к мобилизационной работе и видит в иммиграции практическое значение.