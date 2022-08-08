Финансовые аналитики: Южная Корея не может отказаться от российского угля Аналитический центр ING: Южная Корея не может отказаться от российского угля

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Южная Корея в ближайшее время не сможет отказаться от российского угля, сообщили в аналитическом центре по экономике и финансам ING. Правительство Сеула планировало сократить закупки угля в России, однако из-за недостаточного возмещения из других стран-производителей, доля российского импорта даже выросла, пишет EADaily.

Снижение поставок угля из России началось в марте, как и по нефти. Однако из-за недостаточного возмещения из других стран-производителей и жаркой конкуренции среди потребителей доля российского импорта оказалась на уровне 18% (в 2022 году), тогда как в 2021 году составляла 17%, — пояснили аналитики.

Специалисты добавили, что правительство Южной Кореи планирует восстановить работу угольных электростанций, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии. Это означает, что зависимость страны от угля вырастет. Чтобы атомная и зеленая энергетика смогла покрыть разницу, нужно много времени, считают в ING.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер ранее заявил, что эмбарго Европейского союза на закупку российского угля начнет действовать с 10 августа в рамках пятого пакета санкций. В ходе Брифинга он подчеркнул, что все страны ЕС должны соблюдать ограничения. Кроме того, этим странам запретят экспортировать в Россию краску, бумагу, фотопленку и некоторые другие товары.