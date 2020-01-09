https://static.news.ru/photo/17a5f1c8-32fb-11ea-8da5-fa163e074e61_660.jpg Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл в музее мадам Тюссо Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл убрали из экспозиции королевской семьи музея мадам Тюссо после их решения жить отдельно.

Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на британский СМИ.

8 января герцог и герцогиня Сассексие объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом (отцом Гарри), ни с королевой Елизаветой II (его бабушкой), для которых заявление стало полной неожиданностью.

Члены королевской семьи обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях. В канцелярии монарха отметили, что несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских «найти иной подход», дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время.

Как писал NEWS.ru, бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрэйди набросился с критикой на Меган Маркл. По его мнению, принц Гарри подвергся манипуляции с её стороны, принимая решение сложить полномочия старших членов королевской семьи. Он уверен, что покойная мать Гарри принцесса Диана не одобрила бы такое решение.