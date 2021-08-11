Facebook удалил более 300 аккаунтов «из России» из-за мемов про шимпанзе

Facebook сообщил, что удалил сеть аккаунтов, с помощью которых подрывалось доверие к западным вакцинам от коронавируса. Компания заявила, что якобы из России распространялись мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки.

Мы удалили 65 аккаунтов на Facebook и 243 Instagram-аккаунта из России. Мы связываем их с Fazze, подразделением зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции велись в основном с территории России, — отмечается в отчёте Facebook.

В документе подчёркивается, что сеть ориентировалась на пользователей в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени США. Создать широкую аудиторию ей не удалось. Атакам через мемы и комментарии подвергались вакцины AstraZeneca и Pfizer, указали в Facebook.

Кампания велась <...> для дезинформации, производя вводящие в заблуждение публикации и петиции на многочисленных интернет-форумах, — заявили авторы отчёта.

Ранее стало известно, что сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подал в суд на компанию Facebook за блокировку его страницы в соцсети Instagram (сервис принадлежит корпорации). Политик обратился в Пресненский суд Москвы, а копию иска он направил в штаб-квартиру компании в американском штате Калифорния.