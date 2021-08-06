Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки его страницы

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подал в суд на компанию Facebook за блокировку его страницы в соцсети Instagram (сервис принадлежит корпорации). Об этом в его пресс-службе рассказали журналистам «Интерфакса».

Политик обратился в Пресненский суд Москвы, а копию иска он направил в штаб-квартиру компании в американском штате Калифорния. В заявлении он отмечает, что условия использования Instagram содержат ограниченный список условий, при которых аккаунт может быть заблокирован временно или навсегда.

Ответчики не представили доказательств наступления любого из указанных случаев, а также соблюдение требований по уведомлению истца о расторжении договора, — говорится в иске.

Прилепина заблокировали в Instagram в июне. Тогда за него вступился Роскомнадзор. Ведомство направило письмо руководству Facebook Inc, в котором потребовало максимально быстро вернуть доступ к аккаунту политика. В РКН сочли действия компании актом цензуры и нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Кроме того, там пригрозили расценить бан Прилепина как вмешательство в российские выборы.

5 августа политика также заблокировали в соцсети Facebook на 30 дней. После этого Роскомнадзор также потребовал разблокировать страницу Прилепина.