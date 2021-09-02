Facebook помог эвакуировать 175 человек из Афганистана
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
09:50, 02 сентября 2021
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Компания Facebook поучаствовала в эвакуации людей из Афганистана. Всего вывезли 175 человек, об этом сообщило BBC.
В процессе оказания помощи сотрудникам Facebook и их близким партнёрам в выезде из Афганистана мы объединили усилия, чтобы помочь группе журналистов и их семьям, которые находились в серьёзной опасности, — рассказал представитель компании.
В Facebook добавили, что самолёт встретили в Мексике. Помощь также оказали ОАЭ. Мексиканское правительство подтвердило прибытие эвакуированных активистов и независимых журналистов с семьями, среди них 75 детей.
Вывозить людей пришлось после захвата Афганистана талибами (представители запрещённой в РФ террористической организации).
Ранее стало известно, что новое правительство Афганистана возглавит верховный лидер группировки «Талибан» Хайбатулла Ахундзада.
16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя. Они поставили зарубежным странам ультиматум: эвакуировать из страны гражданское население и вывести войска к 31 августа.