Facebook помог эвакуировать 175 человек из Афганистана

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в Калифорнию, где планирует встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком. Об этом говорится в официальном Telegram-канале офиса главы государства.

Зеленский также выступит в видеоформате в Стэнфордском университете и встретится с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Как сообщили в офисе президента, это первый визит главы государства в Калифорнию...