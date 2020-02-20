https://static.news.ru/photo/f271fe3e-53dd-11ea-a9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское налоговое управление подаст в суд на Facebook. Компанию обвиняют в невыплате около $9 млрд.

Отмечается, что владелец социальной сети Facebook уклонился от уплаты налогов в 2010 году при помощи «дочки» в Ирландии, в которой ставка налога на прибыль ниже, чем в США (12,5% против 35%). Претензии налоговиков США оцениваются почти в $9 млрд, сообщает Reuters.

По мнению американского налогового управления, головной офис компании искусственно занижал цену интеллектуальной собственности, проданной «дочке». Последняя заплатила головной компании более $14 млрд.

В Facebook прокомментировали этот иск. По их словам, они были вынуждены так поступить из-за имеющихся рисков, связанных с выходом на международные финансовые биржи.

Как писал NEWS.ru, 13 февраля Мосгорсуд удовлетворил требования РКН и оштрафовал крупнейшую в мире социальную сеть Facebook и самый популярный микроблог Twitter на четыре миллиона рублей в каждом случае. Обе компании зарегистрированы в США, но обслуживают миллионы российских пользователей.