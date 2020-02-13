Мировой судебный участок Таганского района Москвы принял решение о вынесении штрафа в адрес Facebook. Компания должна заплатить четыре миллиона рублей.
Причиной стало нарушение закона о персональных данных,
Организация может обжаловать это решение в течение 10 дней.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Роскомнадзор просьбу подать в суд на Twitter, Facebook и YouTube. По его мнению, доступ к сервисам необходимо ограничить, писал NEWS.ru.
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