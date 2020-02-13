https://static.news.ru/photo/54823e1a-4e64-11ea-85d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой судебный участок Таганского района Москвы принял решение о вынесении штрафа в адрес Facebook. Компания должна заплатить четыре миллиона рублей.

Причиной стало нарушение закона о персональных данных, передаёт ТАСС. Американская компания Facebook Inc. не хранит сведения о россиянах на территории РФ.

Организация может обжаловать это решение в течение 10 дней.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Роскомнадзор просьбу подать в суд на Twitter, Facebook и YouTube. По его мнению, доступ к сервисам необходимо ограничить, писал NEWS.ru.