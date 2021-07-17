Евросоюзу предрекли неизбежный распад

Бывший глава Евросовета Дональд Туск рассказал, при каком условии Европейскому союзу грозит развал. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на польские СМИ.
По его словам, это
Если возникнет больше таких стран, которые настаивают на нанесении ущерба Европейскому союзу, это может просто означать конец этой организации, — произнёс Туск.
Он уверен, что конец ЕС неизбежен. При этом Туск отметил, что процесс распада не будет быстрым, а скорее всего растянется на несколько лет.
Ранее депутат бундестага Тино Крупалла, который является лидером партии «Альтернатива для Германии», заявил, что ФРГ пора задуматься о выходе из Евросоюза и начать сотрудничать с Россией.