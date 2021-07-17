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Евросоюзу предрекли неизбежный распад

14:43, 18 июля 2021
Дональд Туск Дональд Туск Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший глава Евросовета Дональд Туск рассказал, при каком условии Европейскому союзу грозит развал. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на польские СМИ.

По его словам, это может произойти, если государства-члены будут следовать примерам Польши и Венгрии и конфликтовать с Брюсселем. Эти государства имеют разные позиции по поводу независимости судебной власти и свободы СМИ.

Если возникнет больше таких стран, которые настаивают на нанесении ущерба Европейскому союзу, это может просто означать конец этой организации, — произнёс Туск.

Он уверен, что конец ЕС неизбежен. При этом Туск отметил, что процесс распада не будет быстрым, а скорее всего растянется на несколько лет. 

Ранее депутат бундестага Тино Крупалла, который является лидером партии «Альтернатива для Германии», заявил, что ФРГ пора задуматься о выходе из Евросоюза и начать сотрудничать с Россией.

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