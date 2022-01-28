Евросоюз проведёт переговоры с Азербайджаном по поставкам газа

Евросоюз планирует провести переговоры с Азербайджаном по дополнительным поставкам газа на случай, если Россия сократит прокачку в ответ на санкции из-за Украины. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симонс в начале февраля отправится в Баку для проведения переговоров с министром энергетики и министром экологии и природных ресурсов, пишет Financial Times.

Брюссель опасается , что Россия, которая поставляет в Европу 40% газа, может сократить прокачку, поэтому ведёт переговоры о своп-сделках по СПГ с некоторыми азиатскими странами. США, в свою очередь, уже провели переговоры с Катаром и другими крупными экспортёрами газа о дополнительных поставках СПГ. Симонс прибудет на Энергетический совет США — ЕС, который пройдёт в Вашингтоне 7 февраля.

То, что ЕС и США ищут дополнительные возможности по поставкам газа, подтвердили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден. «Мы сотрудничаем с правительствами и участниками рынка по поставкам дополнительных объёмов природного газа в Европу из различных источников по всему миру», — приводит газета выдержку из их совместного заявления. В нём отмечается, что США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС.

Азербайджан готов качать Европе газ дополнительно в экстренном случае, если из-за напряжённых отношений России и Украины поставки будут нарушены, приводи т слова посла республики в Великобритании Элина Сулейманова Bloomderg.

Ранее сообщалось, что Евросоюз допускает новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам. В первую очередь европейские чиновники смотрят в сторону рынка энергоресурсов.